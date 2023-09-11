ВОЙНА В Украине Какие территории украинские войска деоккупировали за неделю

2023-09-11 15:39

За прошедшую неделю украинские войска деоккупировали 4,8 кв. км территории на Таврическом направлении. Всего с начала контрнаступления на этом направлении освобождено 256,5 кв. км, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, на Мелитопольском направлении продолжаются наступательные действия. Наши военные имеют успех в направлении южнее Работино и западнее Вербового.

"За неделю освобождено 4,8 кв. км территории на Таврическом направлении (это юг включительно с частью Донецкой области). В общей сложности ОСГВ (оперативно-стратегическая группировка войск) Таврия освободила 256,5 кв. км", - написала Маляр.

Она отметила, что на Запорожском и Херсонском направлениях рашисты находятся в обороне. Они продолжают обстрелы позиций подразделений ВСУ и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, при этом активно применяют барражирующие боеприпасы Ланцет.

На Купянском направлении продолжаются бои. Украинские бойцы успешно отразили вражеские атаки в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне продолжают перегруппировку войск. Они ведут безуспешные наступательные действия в районах Берестово Харьковской области и Новосселевское, Новоегоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты стремятся остановить наступление ВСУ. Они безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Железнянское, Орехово-Василовка, Богдановка Донецкой области.

В то же время Силы обороны продвигаются и имели частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки. Они вытесняют захватчиков с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшую неделю на Бахмутском направлении было освобождено 2 кв. км. В общей сложности вокруг Бахмута деоккупировано 49 кв. км.

Между тем, на Авдеевском и Марьинском направлениях россияне сосредотачивали основные усилия на ведении наступательных действий для установления полного контроля над Марьинкой и окружения Авдеевки. Наши защитники не дают врагу осуществить его планы.

Россияне также вели безуспешные наступательные действия в районах Керамик, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Пречистовка Донецкой области.

"В результате штурмовых действий Силы обороны заняли часть Опытного и имеют частичный успех в Новомайорском районе. Но ситуация очень изменчива. Продолжаются бои и возможное изменение позиций и самой ситуации", - предупредила Маляр.