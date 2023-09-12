ВОЙНА В Украине Буданов назвал единственный вариант окончания войны в Украине

2023-09-12 18:26

 

Кирилл Буданов прокомментировал, каким будет окончание войны в Украине, которую развязала Россия.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал завершение войны в Украине и назвал единственный возможный вариант.

Об этом глава ГУР сказал в ходе обсуждения на "Ялтинской Европейской Стратегии".

"О моей личной позиции — это возвращение к админграницам 1991 года. Ничего здесь измениться не может, иного варианта завершения этой войны не существует. Без этого конфликт будет в той или иной форме всю жизнь. Пограничные стычки никогда не остановятся, обмен ракетными ударами и ударами беспилотников будет продолжаться. Чтобы это остановить, нужно вернуться к признанным миром границам и к миропорядку, который выстраивался очень много лет", — подчеркнул Кирилл Буданов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Мобилизация в Украине: могут ли призвать мужчин с хроническими заболеваниями

2023-09-12 20:48

Байден вскоре примет окончательное решение о предоставлении ATACMS для Украины — СМИ

2023-09-12 20:04

фото Германия готовит к передаче Украине новой партии современных БМП Marder

2023-09-12 10:26

Украина возобновила импорт электроэнергии из Европы

2023-09-12 09:24

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Мобилизация в Украине: могут ли призвать мужчин с хроническими заболеваниями

2023-09-12 20:48

Байден вскоре примет окончательное решение о предоставлении ATACMS для Украины — СМИ

2023-09-12 20:04

В США предупредили роССию и КНДР о новых санкциях

2023-09-12 19:15

Буданов назвал единственный вариант окончания войны в Украине

2023-09-12 18:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Мобилизация в Украине: могут ли призвать мужчин с хроническими заболеваниями 2023-09-12 20:48
Байден вскоре примет окончательное решение о предоставлении ATACMS для Украины — СМИ 2023-09-12 20:04
В США предупредили роССию и КНДР о новых санкциях 2023-09-12 19:15
Буданов назвал единственный вариант окончания войны в Украине 2023-09-12 18:26