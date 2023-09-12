ВОЙНА В Украине Байден вскоре примет окончательное решение о предоставлении ATACMS для Украины — СМИ

2023-09-12 20:04

Источники сообщают, что вскоре Байден примет окончательное решение по отправке в Украину ракет большой дальности.

Ожидается, что президент США Джо Байден в ближайшее время примет окончательное решение о впервые отправлении в Украину ракет большой дальности.

Это важный шаг, рекомендованный Государственным департаментом и Министерством обороны после нескольких месяцев обращений со стороны Украины, сообщили CNN люди, знакомые с обсуждениями.

По словам источников, дискуссии об отправке армейских тактических ракетных систем большой дальности, также известных как ATACMS, значительно активизировались в последние недели.

По словам официальных лиц, окончательное решение об отправке ракет не принято. Но «существует гораздо большая вероятность того, что это произойдет сейчас, чем раньше», сказал один чиновник, знакомый с дискуссиями, «намного больше. Я просто не знаю, когда».

Официальные лица США сдержанно отправляли управляемые ракеты класса «земля-земля» большой дальности из-за опасений эскалации конфликта, поскольку они потенциально могут быть выпущены по самой России. Однако это беспокойство в значительной степени уменьшилось, поскольку Украина показала, что не использует другое предоставленное США оружие для нападения на территорию внутри России, заявили чиновники.

Украина наносила удары внутри России, но они были нанесены с использованием собственных беспилотников и оружия, что позволило Киеву придерживаться своего обязательства не использовать американское оружие в России.

В настоящее время максимальная дальность оружия США, предоставленного Украине, составляет примерно 93 мили с наземной бомбой малого диаметра. ATACMS, имеющие радиус действия около 286 миль, позволят украинским военным поражать цели вдвое на большем расстоянии.

Передача ATACMS станет лишь последним случаем отказа США в предоставлении системы после месяцев давления со стороны украинских официальных лиц. Администрация Байдена также сопротивлялась отправке реактивных систем залпового огня, систем ПВО «Патриот», танков «Абрамс» и кассетных боеприпасов — все это, наконец, было предоставлено Киеву.

Напомним, ранее говорилось, что президент США Джо Байден приближается к решению о передаче Украине ракет большой дальности. Об этом писало издание Financial Times со ссылкой на чиновника в администрации Байдена.