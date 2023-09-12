ВОЙНА В Украине В США предупредили роССию и КНДР о новых санкциях

2023-09-12 19:15

В Государственном департаменте заявили, что Соединенные Штаты будут внимательно следить за результатами запланированной встречи диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ина и готовы без колебаний ввести новые санкции в случае, если обе страны пойдут на очередное нарушение ограничений по передаче оружия.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге.

"Я напомню обеим странам, что любая передача оружия из Северной Кореи России будет нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН", – заявил он.

В этом контексте Миллер подчеркнул, что американская сторона будет сохранять давление на санкции против КНДР и России, а также без колебаний применит новые ограничения в случае необходимости.

Кроме того, он заявил, что Путин стал международным изгнанником, о чем свидетельствует его отсутствие на саммите G20. А его мольбы КНДР о помощи свидетельствуют об эффективности санкций и мер экспортного контроля США.

"То, что российскому диктатору приходится умолять Северную Корею о помощи, говорит об эффективности санкций и мер экспортного контроля США. Поэтому нынешняя ситуация означает, что Кремлю "трудно поддерживать свои военные усилия"", - добавил он.