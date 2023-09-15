Спорт Поль Погба может лишиться карьеры - один из знаковых игроков мира провалил допинг-тест

2023-09-15 18:28

У Поля Погба очередные проблемы. На этот раз французский полузащитник не травмировался, однако может остаться без клуба и покончить с профессиональным футболом.

30-летний француз сдал положительный допинг-тест после матча с Удинезе в рамках первого тура Серии А. Сам футболист в той игре на поле не появлялся, просидев весь поединок на скамейке запасных.

Причем сам игрок в приватном разговоре подтвердил употребление запрещенного препарата. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, французский футболист рассказал врачам Ювентуса, что употреблял добавку, которая не была с ними согласована. Погба приобрел пищевую добавку в США по совету его друга-врача.

Теперь полузащитник должен сдать повторный анализ, если и он подтвердит наличие в организме игрока запрещенного вещества, Погба будет грозить дисквалификация не менее двух лет.

Кроме того, туринцы будут иметь право расторгнуть с полузащитником контракт, о чем в клубе уже рассуждают. Отметим, что действующее соглашение француза с Ювентусом рассчитано до лета 2026 года.