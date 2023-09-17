ВОЙНА В Украине США готовятся анонсировать новый пакет военной помощи Украине - Салливан

2023-09-17 11:30

 

США планируют объявить новый пакет военной помощи Украине уже на следующей неделе. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

Цитата

«Мы готовим новый пакет военной поддержки для Украины», – заявил Салливан.

Также чиновник отметил, что объявить этот пакет помощи планируют уже на следующей неделе.

Однако Салливан избежал уточнения относительно того, что именно войдет в новый пакет помощи. Также остается неизвестной его стоимость.

Дополнение

Более десяти танков "Abrams" от США в ближайшее время прибудут в Украину.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный вместе с начальником Главного управления разведки министерства обороны Кириллом Будановым встретились с американскими и британскими военными. С партнерами Украины они обсудили потребности войска и усиление систем противовоздушной обороны.

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