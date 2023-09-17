ВОЙНА В Украине Украина изменила характер современной войны и движется к победе, – председатель Военного комитета НАТО

2023-09-17 12:30

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что украинская армия изменила характер современной войны и ВСУ ежедневно приближаются к победе над российскими оккупантами. По его словам, Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину во время войны и на протяжении долгих лет после завершения российской агрессии.

Бауэр добавил, что Украина преобразовала современную войну и об этом будут рассказывать в исторических книгах. Об этом глава Военного комитета НАТО заявил во время открытия ежегодной конференции НАТО на уровне руководителей начальников штабов стран Альянса.

Адмирал подчеркнул, что Вооруженные силы Украины сражаются в войне беспрецедентного масштаба. Он отметил, что такое сражение еще не было освещено к доктринальном поле.

"Они сражаются в войне беспрецедентного масштаба, в неизведанном доктринальном поле. Исторические книги расскажут, как Украина преобразовала современную войну. Они двигаются вперед каждый день, и каждый их успех – это еще один шаг к победе", – заявил Бауэр.

В то же время адмирал заявил, что российские захватчики продолжают терять всё больше позиций на временно оккупированных территориях. При этом государство-террорист Россия страдает от экономического влияния санкций и дипломатической изоляции.

Бауэр подчеркнул, что несмотря на ситуацию на поле боя руководство РФ все еще верит, что сможет "переждать" коллективную решительность украинского народа и партнеров. Для этого российская пропагандистская машина сеет дезинформацию в надежде разделить Запад.

"Президент Путин хотел, чтобы НАТО было разделено, и предпринял все возможные попытки для этого. Но мы сейчас стоим рядом, более объединены, чем когда-либо. Мы объединены в убеждении, что верховенство права одинаково для всех, что конфликты должны решать через линии связи, а не на поле боя, и что право на самоопределение является неотъемлемым", – сказал глава Военного комитета НАТО.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Бахмутском направлении. Освобожден населенный пункт Андреевка, успеха украинские воины добились также в районе Клещиевки, что ухудшает положение оккупационных войск в районе Бахмута.

Ранее аналитики ISW констатировали наличие у оккупантов больших проблем. О них красноречиво свидетельствует удар ВСУ по системе ПВО "Триумф" возле Евпатории. Уже не первая уничтоженная российская система ПВО в Крыму подтверждает, что на полуострове происходят систематические тактические сбои в работе противовоздушной обороны.