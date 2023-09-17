ВОЙНА В Украине Украина "выкурит" роССиян из Крыма - Данилов

2023-09-17 14:30

Полуостров обязательно будет освобожден от оккупантов таким образом, который Киев сочтет необходимым.

Украина имеет возможности освободить временно оккупированный Крым от россиян с помощью оружия, которое у нее уже есть. Об этом в пятницу, 15 сентября, заявил в интервью Украинскому радио секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Это наш полуостров, и он обязательно будет освобожден таким способом, который мы будем считать необходимым. На сегодняшний день выглядит так, что если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, нам придется их оттуда "выкурить" с помощью оружия, которое есть у нас в наличии", - заверил Данилов.



При этом он указал, что именно украинским оружием был уничтожен комплекс российской противовоздушной обороны Триумф близ Евпатории.



"Триумф действительно очень дорогостоящая вещь, и россияне заявляли, что уничтожить эти установки невозможно, что они сами себя защищают и настолько сверхсовременны, что ни одна муха или пчела туда залететь не сможет. Как показывает практика, уже неоднократно туда залетает то, что нужно, то, что производят наши предприятия военно-промышленного комплекса, за что им большая благодарность", - сказал секретарь Совета безопасности.



Данилов добавил, что обстрелы Крыма будут продолжаться, "как бы россияне не шумели".



Напомним, ВСУ поразили два российских корабля в Черном море. Тогда речь шла о патрульных судах типа Василий Быков. Они были атакованы в юго-западной части Черного моря.



13 сентября в Севастополе под ракетный удар попали большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону.