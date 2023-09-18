ВОЙНА В Украине Сегодня Международный суд ООН в Гааге возобновляет рассмотрение иска Украины против рф

2023-09-18 08:26

Международный суд ООН в Гааге в понедельник, 18 сентября, возобновляет слушания в иске Украины против рф по конвенции о геноциде. 18-27 сентября пройдут публичные слушания предварительных возражений, выдвинутых московией.

Как сообщает Укринформ, слушания будут проходить в два раунда: у страны-террориста будет слово 18 и 25 сентября, а Украина будет выступать 19 и 27 сентября.

Спор касается толкования, применения и исполнения Конвенции 1948 г. о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Как известно, в иске против рф в Международный суд ООН Украина требует привлечь оккупантов к ответственности за искажение понятия "геноцид".

Иск Украина подала 26 февраля 2022 года, через два дня после начала полномасштабного вторжения рф.

Кремль, в свою очередь, обвинил Киев в геноциде, который Украина якобы совершала на Донбассе, начиная с 2014 года. Московия использовала это в качестве основания для ввода войск и совершения уже полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Стороны представят свои позиции, включая государства, выступившие с инициативой вступить в это дело. К делу присоединились со своими интервенциями 32 государства. Они также примут участие в судебном заседании.