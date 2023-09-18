ВОЙНА В Украине В НАТО готовят увеличение оборонного производства для поддержки Украины

2023-09-18 12:28

Глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр призвал увеличить частные инвестиции в оборонные компании стран Альянса, производящие боеприпасы. 

"Цены на военную технику и боеприпасы растут. Сейчас мы платим все больше и больше за то же количество вооружений. Это значит, что мы не можем быть уверены в том, что увеличение расходов на оборону действительно приведет к повышению уровня безопасности", - цитирует БауэраГолос Америки.

Поэтому НАТО настаивает на увеличении оборонного производства, которое должно покрыть интересы стран Альянса и запрос на помощь от Украины, так как Киев тратит ежедневно в среднем 10 тысяч снарядов.

Бауэр призвал к увеличению частных инвестиций в оборонный сектор для наращивания производственных мощностей и призвал пенсионные фонды и банки перестать называть инвестиции в оборонный сектор неэтичными.

"Долгосрочная стабильность должна превалировать над краткосрочными доходами. Как мы видим на примере Украины, война - это событие, которое касается всего общества", - заявил адмирал.

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