ВОЙНА В Украине Йенс Столтенберг признал, что война в Украине может затянуться на много лет

2023-09-22 15:37

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что полномасштабная война московии против Украины может продолжаться достаточно долго. Об этом он сказал в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke.

По словам Столтенберга, "большинство войн продолжаются дольше, чем ожидалось, когда они начинались", и именно поэтому Альянс должен готовиться к долгой войне в Украине.

"Мы все стремимся к быстрому миру. В то же время мы должны осознавать: если президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страна перестанет существовать. Если птн и россия сложат оружие, у нас будет мир", - отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что после завершения войны Украина должна будет получить гарантии безопасности, чтобы российская агрессия против нее не повторилась.

"Мирное соглашение не должно служить для россии передышкой, чтобы она потом снова напала. Мы не можем больше позволить россии ставить под угрозу безопасность в Европе. Нет никаких сомнений, что Украина в конце концов будет в НАТО", - заявил генсек.