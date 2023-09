Мир Маск сделал скандальное заявление о контрнаступлении ВСУ

2023-09-19 20:48

Миллиардер считает, что Украина якобы тратит много жизней для освобождения незначительного количества территории.

Во время контрнаступления Украины якобы теряется много жизней ради незначительных территориальных достижений. Такое заявление в комментарии к посту американского предпринимателя Дэвида О. Сакса сделал миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети Х (ранее Twitter).

Сакс опубликовал карту боевых действий в Украине с цитатой о том, что "территориальные достижения Украины в результате их хваленого контрнаступления настолько скудны, что их едва можно увидеть на карте".

"Так много смертей за так мало" (букв. цитата: So much death for so little)", - поддакнул предпринимателю Маск.

Напомним, телеканал CNN со ссылкой на новую биографию миллиардера сообщил, что Маск дал команду отключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку, которую Украина готовила против российского Черноморского флота.

Маск заявил, что система в этом районе не была включена, и он отклонил запрос Украины на ее активацию, чтобы не стать соучастником атаки на флот РФ.

Теперь комитет Сената США по вооруженным силам занялся изучением вопросов национальной безопасности, вызванных решением миллиардера Илона Маска заблокировать его частную спутниковую сеть Starlink возле оккупированного Крыма.