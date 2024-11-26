ВОЙНА В Украине Минобороны заключило с частным производителем первые контракты на бронемашины

2024-11-26 11:30

Минобороны Украины заключило с частным производителем первые контракты под государственные гарантии на 4,4 млрд грн. Речь идет о покупке 200 бронемашин, сообщило ведомство.



Указывается, что эти контракты открывают новую страницу в сотрудничестве между Минобороны и частным сектором.



"Общая сумма первых сделок - 4,4 млрд грн. Предусматривается изготовление и поставка 100 специальных бронированных боевых машин и 100 бронированных эвакуационных машин... Заключение контрактов с привлечением государственных гарантий является важным сигналом для бизнеса: государство готово поддерживать ответственных производителей, способных обеспечить армию современными решениями и качественной продукцией", - заявил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.



Указывается также, что в целях безопасности детали соглашений не раскрываются. Контракты подписаны на выполнение программы по повышению обороноспособности и безопасности государства.



В свою очередь, директор департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский заявил, что в госбюджете-2024 в общей сложности на государственные гарантии под контракты, направленные на повышение обороноспособности и безопасности государства, предусмотрено до 30 млрд грн.



"Государственные гарантии - это дополнительный финансовый инструмент для закупок военной техники для ВСУ с длинным циклом производства. С помощью таких гарантий Минобороны масштабирует возможности отечественного ОПК", - отметил он.