ВОЙНА В Украине К использованию в ВСУ официально допущен специальный танк-эвакуатор

2024-11-22 17:29

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны ремонтно-эвакуационную бронемашину WZT-3. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Машина предназначена для эвакуации тяжелой бронетехники с поля боя и ее ремонта в полевых условиях.

БРЕМ WZT-3 изготовили на базе танка Т-72, ​​вместо башни установили мощный кран, лебедку, электросварочный аппарат и другое оборудование для ремонта.

Кроме того, БРЭМ может производить разграждения, проводить земляные работы по обустройству позиций. Из вооружения WZT-3 имеет два пулемета 12,7 и 7,62 мм, системы слежения.

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