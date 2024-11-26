Курьезы В Южной Корее мужчину осудили за уклонение от воинской службы с помощью умышленного набора веса

2024-11-26 12:27

В Южной Корее мужчина намеренно набрал вес, чтобы избежать призыва на военную службу. Об этом сообщает The Korea Herald.

По совету друга он во избежание обязательной службы в армии начал более калорийно питаться и пить много воды перед контрольными взвешиваниями.

Во время первого медицинского осмотра 26-летний обвиняемый был признан годным. Однако на заключительном у него диагностировали ожирение - кореец весил 102 килограмма при росте 169 сантиметров. Его индекс массы тела составил 35,8.

Врачи сочли его пригодным только для службы на небоевой должности.

Суд признал мужчину виновным в попытке избежать обязательной военной службы путем умышленного набора веса и приговорил к одному году заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года. Также виновным признали его друга, который порекомендовал поправиться для уклонения от службы и даже давал советы по набору веса. Его приговорили к шести месяцам тюрьмы с отсрочкой на два года за подсобничество и подстрекательство.

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