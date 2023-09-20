ВОЙНА В Украине Зеленский анонсировал позитивное решение по ATACMS

2023-09-20 16:05

Если это оружие не будет предоставлено, это приведет к "большим потерям на поле боя", говорит президент.

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в США с официальным визитом, в интервью CNN анонсировал позитивное решение по поставкам дальнобойных американских ракет ATACMS.

Зеленский повторил, что Украина стремится получить ракеты большой дальности от США, поставки которых президент Джо Байден все еще рассматривает. Президент отметил, что "для нас будет потерей", если это оружие не будет предоставлено, и это приведет к "большим потерям на поле боя и в других местах".

В то же время президент анонсировал положительное решение о поставках ATACMS.

"Мы на финишной прямой, я в этом уверен", – сказал Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, в частности американской Patriot, для защиты гражданского населения.

ATACMS для Украины - это надо знать

CNN в начале сентября сообщал, что вскоре президент США Джо Байден примет окончательное решение по отправке ракетных систем большой дальности, также известных как ATACMS, Украине. Эти ракеты баллистического типа запускаются с установок M270 MLRS и M142 HIMARS, которые уже есть на вооружении ВСУ.

Газета The Wall Street Journal также писала, что США близки к принятию исторического решения о предоставлении Украине ракет ATACMS. Они якобы могут быть получены уже осенью. Также WSJ утверждала, что украинские власти пообещали не запускать ракеты ATACMS по территории России.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркивал на этой неделе, что США сейчас больше сосредоточены на усилении украинской системы противовоздушной обороны, чем на передаче дальнобойных ракет, таких как ATACMS.