Спорт Усик в Премьер-лиге: букмекеры сделали прогноз на результаты боксера в футболе

2023-09-20 21:37

 

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) наверняка выйдет на поле в составе "Полесья" в розыгрыше Премьер-лиги Украины. При этом эксперты считают, что есть немалая вероятность того, что боксер отметится результативным действием.

Букмекеры уже начали принимать ставки на результаты Усика в УПЛ. Так, на то, что супертяж отметится голевой передачей на партнера, предлагается коэффициент 7,50. Интересно, что на забитый боксером мяч аналитики предлагают более низкую котировку с показателем 6,00.

Показатели на то, что Александр отличится сразу двумя голами в игре, достигают уровня 40,00. А индекс на хет-трик боксера составляет 125,00.

Выход Усика в стартовом составе житомирского клуба оценивается котировкой 2,10. А в том случае, если Усик проведет на поле в одном поединке 45 минут или больше, игроки смогут приумножить свою ставку в 2,8 раза.

Добавим, что после семи сыгранных туров житомирская команда идет на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ, имея 12 очков в активе. 23 сентября команда Юрия Калитвинцева сыграет на дома с "Минаем".

Отметим, что президент "Полесья" Геннадий Буткевич после подписания контракта с Усиком выразил уверенность в том, что боксер реализует свою детскую мечту сыграть в футбол на профессиональном уровне.

 

 

 

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