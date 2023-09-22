Политика Формула мира Владимира Зеленского - Президент Украины озвучил основные условия

2023-09-22 10:27

З України має бути виведено всі військові формування рф, включно з Чорноморським флотом або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни, – декілька ключових тез Президента:

  • Також має бути виведення всіх найманців і квазівійськових формувань росії з усієї суверенної території України в межах наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року.
  • Також повинно бути повне повернення Україні контролю над усім нашим державним кордоном і виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. Лише виконання таких двох пунктів матиме результатом чесне, надійне й повне припинення бойових дій.
  • Якщо для цього треба провести реформу інституцій ООН, значить, треба не боятися реформи. Ми готові спільно з членами ООН, які беруть участь у Формулі миру, працювати над відповідними проектами резолюцій та поправок до Статуту ООН.
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Политика

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