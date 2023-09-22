Политика Формула мира Владимира Зеленского - Президент Украины озвучил основные условия

2023-09-22 10:27

З України має бути виведено всі військові формування рф, включно з Чорноморським флотом або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни, – декілька ключових тез Президента: