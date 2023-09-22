Экономика Как изменятся налоги для физлиц-предпринимателей с 1 января 2024 года

2023-09-22 11:34

Уряд попередньо визначив показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на 2024 рік у проєкті Держбюджету-2024 (проєкт №10000), яким пропонується розмір мінімальної заробітної плати:

з 1 січня 2024 року - 7100 грн.

з 1 квітня 2024 року - 8000 грн

розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 3028 грн.

Відповідно до цих показників, розміри ЄСВ та ставки єдиного податку, які сплачуватимуть ФОП з 1 січня 2024 року становитимуть:

ФОП І групи - ЄСВ становитиме 1562 грн. на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати),

єдиний податок - 302,80 грн. на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2024 року)

ФОП ІІ групи - ЄСВ становитиме 1562 грн. на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати),

єдиний податок - 1420 грн. на місяць (20% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2024 року);

ФОП ІІІ групи - ЄСВ становитиме 1562 грн. на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати),

єдиний податок - відсоткова ставка 5% доходу, або 3% доходу у разі сплати ПДВ.

Максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінзарплати. Тому максимальна сума ЄСВ, яку сплачує ФОП, складатиме з 1 січня 2024 року 23 430 грн (7100 х 15 х 22%)