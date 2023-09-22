ВОЙНА В Украине Британская разведка пояснила, почему войска оккупантов утратили боеспособность

2023-09-22 09:35

Отсутствие ротации мобилизованных в российской армии снижает их моральный дух, а неподготовленные части не могут наступить. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter.

Британское ведомство напомнило, что вчера исполнилась годовщина объявления птн о "частичной мобилизации". В течение нее около 300 тысяч российских резервистов были призваны и брошены на войну в Украине.

По данным британской разведки, отсутствие регулярной ротации частей является одним из важнейших факторов, способствующих низкому моральному духу россиян и неспособности российской армии проводить подготовку более высокого уровня после вторжения.

"Отсутствие такой подготовки, скорее всего, усугубляет трудности на россии в проведении успешных сложных наступательных операций", - подытожили в МО Британии.

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Британская разведка пояснила, почему войска оккупантов утратили боеспособность 2023-09-22 09:35