ВОЙНА В Украине Зеленский: Мы деоккупируем Бахмут и еще два города

2023-09-23 08:30

 

Президент Владимир Зеленский пообещал освободить город Бахмут в Донецкой области и еще два ключевых украинских города от российской оккупации. Об этом шла речь в его разговоре с американскими журналистами, пишут CNN и USA Today.

"Мы будем деоккупировать Бахмут", – сказал Зеленский. Президент также заявил, что верит, что во время контрнаступления Украина может вернуть еще два города. "Думаю, что мы еще два города деоккупируем. Я вам не скажу, какие города, извините. Так что у нас есть план. Очень, очень комплексный план", – добавил глава государства.

Комментируя то, как на развитие событий на фронте будет влиять смена погоды, Зеленский подчеркнул, что украинские войска в прошлом году получили опыт ведения боевых действий в таких же условиях, и борьба не будет прекращаться зимой.

"Мы не можем останавливаться на зиму. Я отвечаю: мы сделаем все, чтобы не останавливаться в трудные дни осенью с плохой погодой и зимой", – заявил президент.

Ситуация на Бахмутском направлении - это надо знать

На прошлой неделе ВСУ взяли под контроль села Клещиевка и Андреевка, что в 8 км к югу от города Бахмут. Этот тактический успех приблизил их к дороге Т 05-13, одному из основных путей снабжения у оккупантов, подчеркивала британская разведка.

Теперь Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успехов не было.

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