ВОЙНА В Украине Кирби прокомментировал возможную передачу Украине систем ATACMS

2023-09-22 14:30

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о том, что администрация президента Джо Байдена видит решительную поддержку помощи Украине со стороны Конгресса.

По данным CNN, Кирби признал рост числа голосов, особенно среди республиканцев в Палате представителей, которые спорят о том, стоит ли Украина усилий. Однако в интервью Вольфу Блитцеру он подчеркнул, что эти люди не представляют руководство партии, даже больше — они даже не представляют большинство своей партии.

По словам Кирби, президент Байден был благодарен Зеленскому за предоставленную оперативную информацию о событиях на поле боя.

Он также отрицает обеспокоенность тем, что в объявленный оборонный пакет помощи Украине не вошли армейские тактические ракетные системы ATACMS.

"Я могу сказать, что мы продолжаем говорить с украинцами — мы и будем это делать — о том, что им нужно на поле боя, и вы сами слышали, как президент Зеленский сказал, что этот пакет, который объявил президент, — это именно то, что нужно его силам обороны", - сказал Кирби, добавив, что ATACMS остаются предметом обсуждений на будущее и США не планируют останавливаться в оказании помощи Киеву.