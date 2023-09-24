Украинские военные глубже заходят в Запорожскую область – ISW
2023-09-24 09:30
Украинские войска все глубже заходят в Запорожскую область и штурмуют Новопрокоповку - прифронтовое село в 1,5 км к югу от Роботино.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: По информации военных аналитиков, на видео с геолокацией, опубликованном 23 сентября, видно, как военные российского 70-го полка (42 мотострелковая дивизия, 58 общевойсковая армия, Южный военный округ) устраивают засаду и убивают двух украинских пехотинцев на северо-восточной окраине Новопрокоповки, что указывает на то, что украинские силы, вероятно, очистили российские позиции между Роботино и Новопрокоповкой.
Кроме этого, многочисленные российские источники сообщили, что 22 сентября российские войска отбили украинскую атаку на северную Новопрокоповку. Это первая подтвержденная украинская наземная атака в непосредственной близости от Новопрокоповки.
Также ISW отметил, что украинские войска не преодолели все российские оборонительные позиции вблизи Вербового. Скорость продвижения украинских войск в районе прорыва остается неизвестной.
Дословно: "Российские войска, вероятно, все еще контролируют сегменты длинной траншеи российских боевых позиций между Роботиным (10 км к югу от Орехова) и Вербовым, особенно вблизи тактической высоты на юге. Сообщается, что российские силы установили подготовленные боевые позиции почти в каждой лесопосадке, через которые украинская пехота медленно и систематически пробивается. Российские войска имеют больше полевых укреплений за Вербовым; к северу от Очеретоватого (26 км к юго-востоку от Орехова), например, есть больше противотанковых окопов и боевых позиций. Однако неясно, насколько эти позиции укомплектованы".
Ключевые выводы ISW за 23 сентября:
- Сейчас ISW готов оценить, что украинские силы прорвали российские полевые укрепления к западу от Вербового на западе Запорожской области.
- Украинские силы не преодолели все подготовленные российские оборонительные позиции вблизи Вербового.
- Украинские войска углубляют свое проникновение в Запорожскую область и штурмуют Новопрокоповку - прифронтовое село в 1,5 км к югу от Роботино.
- Украинские военные заявили, что украинское контрнаступление продолжится зимой.
- В ходе контрнаступления украинских войск на западе Запорожской области, вероятно, была уничтожена 810 Отдельная морская пехотная бригада РФ (Черноморский флот).
- Высокопоставленный украинский чиновник прямо подтвердил, что целью Украины в Бахмуте является фиксация российских войск. Закрепление российских войск в Бахмуте может смягчить давление на купянскую линию фронта.
- Одновременные контрнаступления Украины в Бахмуте и на юге Украины препятствуют долгосрочным усилиям России по созданию вооруженных сил, поскольку Россия передислоцирует свои новые резервы для защиты от наступления Украины.
- Глава украинской разведки заявил, что в результате удара украинских войск по штабу Черноморского флота (ЧФ) РФ в Севастополе 22 сентября ранено высокопоставленное российское командование.
- Российские войска нанесли серии ракетных и беспилотных ударов по Украине в ночь с 22 на 23 сентября.
- Оккупационный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назначил бывшего руководителя Роскосмоса (Российское космическое агентство) и ультранационалистического деятеля Дмитрия Рогозина сенатором Совета Федерации России от оккупированной Запорожской области
- Российский инсайдерский источник утверждал, что российские военные должны возобновить деятельность замполитов, чтобы решить проблемы российской армии с политической и идеологической приверженностью - проблему, которую российские военные мыслители обнаружили в сентябре 2018 года.
- Разъединенные контингенты Группы Вагнера, которые, как сообщается, возвращаются воевать в Украину, вероятно, окажут незначительное влияние на боевые возможности России, не принесут полного набора эффективности, которую Вагнер имел под руководством Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.
- Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой области, в районе западной границы Донецко-восточной Запорожской области и на западе Запорожской области, но не достигли никаких успехов 23 сентября.
- Российские власти разворовывают средства с военных объектов вблизи границы с Украиной.
- Программы российского правительства продолжают принудительно депортировать детей из оккупированной Украины в Россию.