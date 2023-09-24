ВОЙНА В Украине СМИ узнали детали предоставления Украине ракет ATACMS

2023-09-24 16:30

Соединенные Штаты Америки решили предоставить ракету ATACMS Украине еще до визита Владимира Зеленского.

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита президента Владимира Зеленского в США, но решила не объявлять об этом публично. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Один собеседник издания отметил, что это было сделано для того, чтобы не давать подсказки россиянам и не побуждать их переместить свои линии снабжения дальше от линии фронта.

США отправят ракеты в ближайшее время, сначала в небольших количествах, отметили источники издания.

Они также повторили уже известную информацию, что Вашингтон направит версию ракет ATACMS, вооруженную кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой.

Отправка ракет с кассетными снарядами поможет снизить некоторые беспокойства чиновников США о том, что поставка ракет с одной боеголовкой исчерпала бы американские запасы, заявили источники.

Напомним, президент США Джо Байден сообщил лидеру Украины на встрече в Белом доме, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет ATACMS.