ВОЙНА В Украине ВСУ перерезали один из важных логистических маршрутов врага на Бахмутском направлении

2023-09-25 10:27

Вооруженные силы Украины перерезали еще один из логистических маршрутов рашистов на Бахмутском направлении и работают над тем, чтобыуничтожить другие. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

"Один из путей, мы уже можем до него добивать, это трасса Бахмут-Горловка, которая находится в трех километрах от линии столкновения, это рабочая дистанция для наших минометов и БПЛА... Также у противника еще остается несколько логистических трасс, по которым он поставляет обеспечение в бахмутскую группировку, это и трассы, ведущие с оккупированной территории. Однако мы продолжаем сейчас резать эти пути", - отметил он.

По словам спикера, впервые после длительного перерыва враг попытался проверить оборону ВСУ вблизи Белогоровки, бросив в бой подразделения Шторм-Z, сформированные из российских заключенных. Все они были уничтожены.

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