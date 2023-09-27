ЯК УКРАЇНЦІ МОЖУТЬ ПЕРЕВІРИТИ ГОТОВНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ ОНЛАЙН

Щоб дізнатися, на якій стадії виготовлення документи, можна скористатись онлайн-сервісом «Перевірка стану оформлення документів» на офіційному сайті ДМС.
За допомогою цього сервісу можна перевірити стан оформлення таких документів :
За допомогою цього сервісу можна дізнатися і про відмову в оформленні того чи іншого документа
Після перевірки на екрані буде висвітлюватися наступне повідомлення: «Відмовлено в оформленні документа (дата).
Для отримання детальних роз’яснень рекомендуємо звернутися за місцем подачі документів»