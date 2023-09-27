Жизнь ЯК УКРАЇНЦІ МОЖУТЬ ПЕРЕВІРИТИ ГОТОВНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ ОНЛАЙН

2023-09-27 12:28

Щоб дізнатися, на якій стадії виготовлення документи, можна скористатись онлайн-сервісом «Перевірка стану оформлення документів» на офіційному сайті ДМС.

За допомогою цього сервісу можна перевірити стан оформлення таких документів :

паспорт громадянина України для виїзду за кордон

ID-картка

посвідка на тимчасове проживання

посвідка на постійне проживання

дозвіл на імміграцію в Україну

продовження строку перебування в Україні

За допомогою цього сервісу можна дізнатися і про відмову в оформленні того чи іншого документа

Після перевірки на екрані буде висвітлюватися наступне повідомлення: «Відмовлено в оформленні документа (дата).

Для отримання детальних роз’яснень рекомендуємо звернутися за місцем подачі документів»