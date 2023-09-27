Жизнь ЯК УКРАЇНЦІ МОЖУТЬ ПЕРЕВІРИТИ ГОТОВНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ ОНЛАЙН

2023-09-27 12:28

Щоб дізнатися, на якій стадії виготовлення документи, можна скористатись онлайн-сервісом «Перевірка стану оформлення документів» на офіційному сайті ДМС.

За допомогою цього сервісу можна перевірити стан оформлення таких документів :

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон
  • ID-картка
  • посвідка на тимчасове проживання
  • посвідка на постійне проживання
  • дозвіл на імміграцію в Україну
  • продовження строку перебування в Україні

За допомогою цього сервісу можна дізнатися і про відмову в оформленні того чи іншого документа

Після перевірки на екрані буде висвітлюватися наступне повідомлення: «Відмовлено в оформленні документа (дата).

Для отримання детальних роз’яснень рекомендуємо звернутися за місцем подачі документів»

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Жизнь

ЯК УКРАЇНЦІ МОЖУТЬ ПЕРЕВІРИТИ ГОТОВНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ ОНЛАЙН 2023-09-27 12:28
фото Що покаже Національна опера України у жовтні - репертуар, афіша, замовлення квитків 2023-09-27 11:55
Рождаемость в Украине может стать самой низкой в мире - WSJ 2023-09-26 20:04
Гидрометцентр дал прогноз погоды на октябрь: когда ждать морозов 2023-09-26 19:15