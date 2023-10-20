ВОЙНА В Украине Які документи повинні мати працівники поліції та ТЦК, аби перевіряти документи і вручати повістки

2023-10-20 15:37

Днями Мін'юст заявив, що воєнкоми (працівники ТЦК) не мають права перевіряти документи у громадян та військовозобов'язаних. Перевіряти документи можуть лише уповноважені представники Нацполіції та інших силових структур.

Поліцейські та працівники ТЦК мають пред’явити на вимогу наказ коменданта про право на перевірку документів, в якому вказане прізвище особи, яка здійснює перевірку. Звертаючись до особи для перевірки документів поліцейський зобов’язаний:

назвати своє прізвище, посаду, службове звання

пред’явити жетон, своє службове посвідчення, копію наказу коменданта на вимогу

дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією

назвати підставу визначену у п. 7 Порядку перевірки

ТЦК перед врученням повістки на вимогу українця зобов’язані пред’явити: