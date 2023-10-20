Які документи повинні мати працівники поліції та ТЦК, аби перевіряти документи і вручати повістки
2023-10-20 15:37
Днями Мін'юст заявив, що воєнкоми (працівники ТЦК) не мають права перевіряти документи у громадян та військовозобов'язаних. Перевіряти документи можуть лише уповноважені представники Нацполіції та інших силових структур.
Поліцейські та працівники ТЦК мають пред’явити на вимогу наказ коменданта про право на перевірку документів, в якому вказане прізвище особи, яка здійснює перевірку. Звертаючись до особи для перевірки документів поліцейський зобов’язаний:
- назвати своє прізвище, посаду, службове звання
- пред’явити жетон, своє службове посвідчення, копію наказу коменданта на вимогу
- дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією
- назвати підставу визначену у п. 7 Порядку перевірки
ТЦК перед врученням повістки на вимогу українця зобов’язані пред’явити:
- наказ коменданта щодо перевірки документів (або копію)
- службове посвідчення ТЦК, яке підтверджує, що вони саме ті, хто вказаний в наказі коменданта про перевірку документів
- наказ або розпорядження ТЦК, яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток
- назвати підставу визначену у п. 7 Порядку перевірки