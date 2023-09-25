ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский подтвердил, что Украина уже получила первые американские танки Abrams

2023-09-25 15:39

Украина действительно получила первые американские танки Abrams. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram по итогам совещания с правительством и военными в понедельник, 25 сентября.

"Абрамсы уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", - написал президент.

По его словам, на совещании глава МВД Игорь Клименко сделал доклад о ликвидации последствий обстрелов Одессы и других населенных пунктов.

"Прикрытие Одесщины - приоритет на всех моих переговорах по ПВО", - заверил президент.

Также рассматривался вопрос о подготовке к зиме. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о защите критической инфраструктуры, подготовке укрытий и Пунктов несокрушимости.

Доклад по военной ситуации сделал главком ВСУ Валерий Залужный, а также руководители разведок и спецслужб.

Ранее СМИ сообщили, что первые Abrams прибыли в Украину. Это произошло на несколько месяцев раньше начальных оценок.

А в Пентагоне сообщили, что Украина получит 120-мм боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams.

M1 Abrams - это основной боевой танк США, серийно выпускаемый с 1980 года. Он состоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

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