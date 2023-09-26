ВОЙНА В Украине США думают о передаче Украине до 30 дополнительных танков Abrams, - СМИ

2023-09-26 21:37

 

Прибытие танков Abrams происходит на фоне продолжающегося многомесячного контрнаступления украинских войск против российских войск.

Нераскрытое количество танков M1A1 Abrams уже прибыло в Украину в субботу. Это первая поставка из 31 танка Abrams, обещанная администрацией Байдена еще в январе, по словам двух высокопоставленных чиновников Министерства обороны США.

Чиновники, которые говорили с The Messenger на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены публично говорить о текущих операциях, заявили, что Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки в Украину до 30 дополнительных танков M1 Abrams.

Прибытие танков Abrams происходит на фоне продолжающегося многомесячного контрнаступления украинских войск против российских войск. Abrams ценятся за их способность прорывать укрепленные позиции и уничтожать российскую бронетехнику, а Зеленский и его командиры надеются, что они смогут помочь украинским силам вернуть удерживаемые Россией территории в восточных и южных регионах Украины.

Высокопоставленный украинский командующий предупредил, что танки Abrams "не проживут долго на поле боя", если не будут использоваться "очень специально" по мере приближения очередной зимы.

"Их следует использовать очень индивидуально для очень конкретных, хорошо продуманных операций, потому что, если их использовать на передовой и просто в общевойсковом бою, они не проживут очень долго на поле боя", - сказал генерал-лейтенант.

Танки Abrams для Украины - детали

На данный момент Украина получила менее половины обещанных американских танков M1 Abrams. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника, который поделился данной информацией на условиях анонимности.

25 сентября издание NYT сообщило, что первые танки Abrams уже в Украине.

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