Жизнь Гидрометцентр дал прогноз погоды на октябрь: когда ждать морозов

2023-09-26 19:15

Синоптики рассказали, какая будет погода в Украине в октябре.

Об этом говорится в прогнозе, размещенном на сайте Укргидрометцентра.

Так, в Украине средняя месячная температура в октябре 2023 года прогнозируется в пределах 7-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Как отмечается, данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура в октябре составляет 6-13 градусов, в Карпатах 4-5 градусов тепла.

При этом абсолютный максимум температуры составляет 26-34 градуса, в Крыму до 35 градусов, в горных районах местами 20-21 градуса тепла.

Тем временем, абсолютный минимум температуры - 4-16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23 градусов мороза, на юге Крыма 0-3 градусов мороза.

А вот среднее месячное количество осадков составляет 29-54 мм, местами в Карпатах и горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-108 мм, на высокогорье Карпат до 129 мм.