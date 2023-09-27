ВОЙНА В Украине Правоохранителям запретили вмешиваться в процесс таможенного контроля товаров

2023-09-27 09:35

Кабмин поставил точку в возможности правоохранителей вмешиваться в процесс осуществления таможенного контроля товаров путем направления поручений таможенникам относительно осуществления таможенного досмотра товаров и привлечения их к таким осмотрам.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в Telegram.

По его словам, правительство исключило пункт 14 из Исчерпывающего перечня оснований, при наличии которых таможенным органом может проводиться осмотр (переосмотр) товаров, которым предусматривалась возможность предоставления правоохранителями обязательных к выполнению поручений на проведение осмотра.

Гетманцев попросил бизнес информировать его лично или комитет о случаях игнорирования правоохранителями вышеупомянутого решения правительства или вмешательства в процесс таможенного оформления.

 

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