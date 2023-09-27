ВОЙНА В Украине Не ускользнет никто: в Украине начнут по-новому искать уклонистов от мобилизации

2023-09-27 21:37

В Верховной Раде Украины подготовили закон об идентификации и мобилизации уклонистов.

Соответствующий законопроект №10062 зарегистрировали депутаты в Верховной Раде, пишет sud.ua.

Так, в Украине вскоре активизируется мобилизация уклонистов благодаря новому закону, который поможет идентифицировать всех уклоняющихся от исполнения воинского долга граждан. Сведения о военнообязанных украинцах в возрасте от 18 до 60 лет будут поступать из разных реестров.

Как отмечается, уклонисты всячески избегают мобилизации, не появляясь в ТЦК для сверки данных. Однако все они где-то работают, платят налоги, лечатся, регистрируют транспортные средства и время от времени получают штрафы. Следовательно, все эти данные содержатся в электронных регистрах тех или иных ведомств. То есть, на сегодняшний день в стране фактически нет человека, который не оставил бы свой цифровой след в том или ином электронном реестре, на что и делают ставку создатели нового законопроекта.

То есть, теперь Реестр призывников, военнообязанных и резервистов, которым владеет Минобороны, будет автоматически пополняться данными из реестров Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД и других органов.

Это означает, что выявить и идентифицировать мужчин, оставшихся не охваченным мобилизацией, станет гораздо проще. Фактически будут идентифицированы все.

В частности, Минобороны будет получать обо всех мужчинах призывного возраста следующие сведения из следующих источников:

МОЗ – номера средств связи, адреса электронной почты, сведения о состоянии здоровья, сведения о вакцинации;

МВД – сведения о наличии или отсутствии судимости, разрешительные документы о праве на владение и пользование оружием, сведения об удостоверении водителя на право управления транспортным средством и т.п.;

Минюста - сведения о решениях, подлежащих принудительному исполнению – исполнительные документы;

Государственной налоговой службы - сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

Минобразования – сведения об образовании и специальности, сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;

Государственной миграционной службы - сведения о пересечении границы в одном и другом направлении, а также о наличии разрешительных документов на выезд/въезд.

Таким образом, все эти сведения будут отражены в электронном кабинете призывника, военнослужащего, резервиста. То есть там будут исчерпывающие данные по военнообязанным украинцам, содержащимся в Реестре Минобороны.

Напомним, некоторым военным выплатят дополнительную надбавку.