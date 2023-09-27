ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский подтвердил продвижение нашей армии на Донецком направлении

2023-09-27 13:34

Украинские войска продвинулись вперед на Донецком направлении. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram по результатам селекторного совещания в среду, 27 сентября.

"Получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, данные разведок. Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие реализуемые замыслы", - написал украинский лидер.

Также президент получил отчет о ситуации в Херсонской области, которую продолжают терроризировать рашисты.

"Двадцать шесть КАБов (корректированная авиабомба) за последние сутки. Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор", - отметил он.

Также Зеленский похвалил СБУ за задержание наводчиков, корректировавших ночной удар по Киеву неделю назад.

"Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет", - пообещал президент.

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