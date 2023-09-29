Спорт Тренер Челси рассказал, как помогает Михаилу Мудрику обрести уверенность в своих силах

2023-09-29 13:30

Тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино помогает Михаилу Мудрику обрести уверенность в собственных силах. Как рассказал аргентинский специалист – уверенность "нельзя купить в супермаркете", но они работают над тем, чтобы она появилась у игроков.



Он привел пример украинского полузащитника, который, по его мнению, в последних двух матчах выглядел лучше, чем в предыдущих.



"Проблема в том, что мы не можем купить уверенность в себе в супермаркете. Все дело во времени. Вы знаете, как работает наш мозг – нужно постепенно создавать ситуации, в которых мы сможем обеспечить доверие, уверенность и веру".



Один пример с Мудриком: я люблю иногда посоревноваться в том, кто чаще попадет из-за пределов штрафной в перекладину. Он сказал мне: "Я не хочу больше с тобой играть, потому что ты всегда выиграешь!" Я ответил: "Да, потому что у меня есть вера, а баланс между верой и качеством я знаю очень хорошо, потому что мне 50 лет. Ты еще молод и должен знать себя".



Во вторник мы впервые сыграли вничью, потому что я всегда выигрывал. Теперь ты начинаешь верить в себя, верить в свое качество. Если этого нет, трудно найти баланс между верой и качеством.



Это один из аспектов, над которым вы работаете, – психология игрока, и это может иметь значение для того, чтобы придать игрокам уверенность в том, что они могут коснуться мяча и забить. Это небольшой пример", - цитирует Почеттино The Athletic.