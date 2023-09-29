ВОЙНА В Украине Штрафи від трьох до дванадцяти тисяч гривень - кому і за що доведеться заплатити

2023-09-29 18:28

Громадян України попередили, за що доведеться заплатити штраф цієї осені.

Уже в самому розпалі підготовка до зими, люди почали прибирати городи, присадибні ділянки, сади. І нерідко під час таких робіт підпалюють суху траву, листя, бадилля, різні чагарники.

Державна екологічна інспекція нагадала, що за спалювання сміття, гілок або сухої трави доведеться заплатити штрафи в розмірі від 3060 до 6120 гривень. А якщо вогонь був розведений у природньому заповіднику, тоді штраф зросте вдвічі і становитиме від 6120 до 12240 гривень.

У Держекоінспекції додали, що вже були випадки, коли за спалювання трави місцеві жителі заплатили серйозні штрафи.