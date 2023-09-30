Украина начнет производить собственные средства ПВО, - Ермак

Глава Офиса президент Андрей Ермак заявил, что Украина планирует организовать производство собственных систем противовоздушной обороны.
Об этом он сообщил во время встречи с журналистами 29 сентября.
Ермак отметил, что для начала производства украинских систем ПВО в страну приедут соответствующие специалисты.
"Есть очень фундаментальное решение, которое начнем реализовывать очень скоро. Скоро к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, в первую очередь средств ПВО", - рассказал он.