ВОЙНА В Украине Украина начнет производить собственные средства ПВО, - Ермак

2023-09-30 12:30

Глава Офиса президент Андрей Ермак заявил, что Украина планирует организовать производство собственных систем противовоздушной обороны.

Об этом он сообщил во время встречи с журналистами 29 сентября.

Ермак отметил, что для начала производства украинских систем ПВО в страну приедут соответствующие специалисты.

"Есть очень фундаментальное решение, которое начнем реализовывать очень скоро. Скоро к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, в первую очередь средств ПВО", - рассказал он.