ВОЙНА В Украине Евросоюз продлил срок защиты украинских беженцев до весны 2025 года

2023-10-02 08:26

Похоже, западные страны начали готовиться к тому, что война в Украине затянется еще минимум на год. Европейский союз продлил до 4 марта 2025 года период, в течение которого беженцы из Украины смогут получать защиту на территории ЕС.

В заявлении Совета ЕС по итогам заседания в Брюсселе сказано, что это решение принято, чтобы "дать определенность для более чем четырех миллионов украинских беженцев, которые сейчас живут в ЕС".

"ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько понадобится", - заявил в связи с этим исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес.

Евросоюз напоминает, что в рамках мер временной защиты все беженцы из Украины имеют право работать в Европейском союзе и получать в нем жилье, медицинскую помощь, социальные выплаты и доступ к образованию для детей.

Напомним, временные меры защиты, введенные вскоре после начала войны в Украину, должны были истечь в марте 2024 года

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