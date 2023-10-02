ВОЙНА В Украине С 3 октября Норвегия закрывает границу для всех видов транспорта с номерами рф

2023-10-02 11:33

Цивілізований світ продовжує ізолювати болота. Норвегія прийняла остаточне рішення закрити кордон для авто з номерними знаками московії. Виняток становлять автомобілі громадян Норвегії та країн Європейської економічної зони, які проживають на рф.

Зареєстровані в росії легкові автомобілі з дев'ятьма або менше місцями більше не можна ввозити до Норвегії.

Однак це положення не поширюється на транспортні засоби з десятьма і більше сидячими місцями. Тому, як і раніше, можна перетинати кордон, наприклад, мікроавтобусами та автобусами через прикордонну станцію Сторског, як це відбувається зараз.

Виняток також зробили для транспортних засобів, які необхідні з гуманітарних причин, таких як гостра хвороба, смерть або сімейний похорон.

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С 3 октября Норвегия закрывает границу для всех видов транспорта с номерами рф 2023-10-02 11:33
Е-реєстр військовозобовʼязаних: що треба знати, які дані будуть у базі та чому повістки онлайн реальність 2023-10-02 10:27
Евросоюз продлил срок защиты украинских беженцев до весны 2025 года 2023-10-02 08:26