ВОЙНА В Украине С 3 октября Норвегия закрывает границу для всех видов транспорта с номерами рф

2023-10-02 11:33

Цивілізований світ продовжує ізолювати болота. Норвегія прийняла остаточне рішення закрити кордон для авто з номерними знаками московії. Виняток становлять автомобілі громадян Норвегії та країн Європейської економічної зони, які проживають на рф.

Зареєстровані в росії легкові автомобілі з дев'ятьма або менше місцями більше не можна ввозити до Норвегії.

Однак це положення не поширюється на транспортні засоби з десятьма і більше сидячими місцями. Тому, як і раніше, можна перетинати кордон, наприклад, мікроавтобусами та автобусами через прикордонну станцію Сторског, як це відбувається зараз.

Виняток також зробили для транспортних засобів, які необхідні з гуманітарних причин, таких як гостра хвороба, смерть або сімейний похорон.