ВОЙНА В Украине Оккупанты применили рекордное количество дронов-камикадзе - что это значит

2023-10-03 08:25

В сентябрерашисты применили рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136/131 для ударов по территории Украины. Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

"Враг нарастил использование дронов-камикадзе, точнее самолето-снарядов типа Shahed-136, перейдя к их методическому массированному использованию, очевидно, не чувствуя нехватки их количества. При этом, в отличие от крылатых ракет, удары этими средствами продолжались довольно активно в течение всего лета", – говорится в статье.

Так, если в июне орки применили 197 "шахедов", в июле - 246, в августе - 167, то в сентябре - 503 единицы.

"Это значительно больше предыдущего наивысшего показателя мая с 413 самолето-снарядами. И с 503 Shahed-136 нашим защитникам удалось сбить 396 единиц, а средняя доля уничтоженных целей составляет на самом деле достаточно высокий показатель в 78,7%", – пишут аналитики.

В публикации также представлена инфографика, составленная по данным сообщений Воздушных сил ВСУ о количестве запущенных и количестве сбитых "шахедов".

На графике видно, что максимальная пауза между ударами составляла всего два дня. Два раза в месяц враг запустил одинаковое максимальное количество БПЛА – по 44 единицы. В этих случаях эффективность работы украинской системы противовоздушной обороны достигала 73-77%. Когда враг запускает менее 20 "шахедов", ПВО демонстрирует почти 100% эффективность.

При этом успешность работы украинских зенитчиков зависит еще и от районов, куда целился враг, маршруты полета и концентрация средств ПВО.

Издание прогнозирует, что, ввиду относительной дешевизны "шахедов", россияне будут масштабировать такие удары, использовать тактику по концентрации большого количества Shahed-136 в одном залпе и постоянным изменением вектора ударов.

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