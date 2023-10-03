ВОЙНА В Украине США готовы передать Украине ATACMS, как только Байден примет соответствующее решение, - Bloomberg

2023-10-03 20:04

Соединенные Штаты готовы послать Украине ракеты ATACMS с кассетной частью.

Об этом заявил начальник отдела закупок армии Дуг Буш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, армия США готова направить ATACMS Украине, как только президент Джо Байден одобрит передачу.

"Мы готовы действовать быстро", – добавил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Владимир Зеленский во время визита в США получил от американского коллеги Джо Байдена обещание, что США предоставят Украине небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS.

Впоследствии стало известно, что решение о передаче ATACMS приняли еще до визита Зеленского. Украина получит ракеты с кассетной боевой частью

В то же время The Wall Street Journal пишет, что передача Украине ракет ATACMS от США может побуждать Германию предоставить ракеты Taurus.