Жизнь Флагманські смартфони: чи варто переплачувати за новинку

2023-10-03 15:04

Кількість постійних користувачів мобільними девайсами перевищила позначку 5 мільярдів людей, і навряд чи людство зупиниться на цій відмітці. Смартфони, які використовуються вже не тільки як засіб зв'язку, були і залишаються одним із найбільш затребуваних товарів сучасності.

В умовах підвищеного попиту десятки брендів пропонують своїм потенційним клієнтам десятки та навіть сотні моделей пристроїв, включаючи дорогі флагманські моделі. Чи варто акцентувати на них увагу, чи новинки – це насамперед маркетинговий хід, а вже потім – інноваційний девайс?

Дивимося на начинку

В останні роки розробники мобільних пристроїв випускають умовно однакові пристрої, які виглядають, якщо не ідентичними, то досить схожими – змінюється лише розташування та кількість блоків камер, розмір екрану та рамки, а також колір корпусу.

Щодо користувача важливіше порівнювати начинку пристрою. Оперативної пам'яті має бути не менше 2 гігабайт, а в ідеалі – 4 гігабайти. Нагадаємо, що у флагманів обсяг пам'яті може бути більшим, але більше 8 гігабайт у нинішніх умовах не потрібні. Об'єм сховища менш важливий, оскільки все більше користувачів переходять на зберігання даних у хмарних сервісах.

Продуктивність процесора – неоднозначний показник. Занадто потужний чіп – це обладнання, яке споживає багато енергії акумулятора. При цьому користувач може не використовувати половину доступної потужності.

Які у вас цілі

Переходити на флагманську модель виправдано, якщо ви давно не оновлювали смартфон. Купувати новинку щороку відразу після її виходу на ринок потрібно не завжди, оскільки переплата за невелике покращення буде значною.

Якщо ви використовуєте смартфон для виконання звичайних завдань - звичайних ігор, вирішення організаційних питань, базових програм, то ви можете звернути увагу на моделі середнього або верхнього сегмента, але не на флагмани.

А ось якщо ви активний геймер, причому любите сучасні програми, якщо ви використовуєте спеціалізовані програми або використовуєте смартфон для напівпрофесійної зйомки, то в цьому випадку, можливо, флагман вам підійде.

За що варто доплатити

За хорошу камеру, причому не тільки за оптику, а за програмне та апаратне покращення зйомки, включаючи автоматичну стабілізацію, фокус, адаптацію під освітлення.

За версію операційної системи, яку виробник буде підтримувати та оновлювати протягом наступних 5-10 років.

За додатковий функціонал – блок безконтактної оплати, підтримку мереж 4 або 5G, за бездротову чи швидку зарядку, засоби захисту доступу, включаючи розпізнавання обличчя або відбиток пальця.