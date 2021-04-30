Фото-видео видео Все новинки Netflix уже можно смотреть онлайн - фильмы 2021 года собраны в одном месте

2021-04-30 21:36

Сервис Netflix опубликовал трейлер с кадрами всех фильмов, которые выйдут на платформе летом этого года. Новые картины будут появляться каждую неделю.

В частности, в летнюю программу вошли: "Армия мертвецов" Зака Снайдера, "Последний наемник" с Жаном-Клодом Ван Даммом, "Малышка" с Джейсоном Момоа, "Увиденное и услышанное" с Амандой Сейфрид, "Кислород" с Мелани Лоран, триллеры "Женщина в окне" с Эми Адамс и "Ледяная дорога" с Лиамом Нисоном и другие.

Кроме того, на платформе появятся мультфильмы "Митчеллы против машин", "Виво", "Охотники на троллей: Восстание титанов".