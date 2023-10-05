ВОЙНА В Украине В МВД заявили, что уже готов четкий план действий на случай длительных отключений света

2023-10-05 10:27

Опираясь на опыт прошлого года, Украина уже подготовила план действий на случай длительных отключений электроэнергии в стране, - сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Он уточнил, что под его руководством было проведено первое заседание Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения во время возможных отключений электроэнергии.

"Главная цель - своевременное реагирование на все чрезвычайные ситуации, которые будут происходить в стране", - отметил Клименко.

Клименко отметил, что мы заходим в сложный осенне-зимний период, к которому должны быть готовы во всех направлениях.

"Опираясь на опыт прошлого года, мы уже подготовили план действий в случае длительных отключений электроэнергии", - отметил он.

Он пояснил, что речь идет об усилении патрулирования групп полиции, обеспечении генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционировании "пунктов несокрушимости" и других.

subscriber subscriber

Еще по теме

Какое наказание ждет военнообязанных, которые незаконно выехали из Украины во время войны

2023-10-04 09:35

Клименко рассказал, почему нужен комендантский час

2023-10-03 18:26

В Минэнерго уверяют, что отключений света в Украине не планируют

2023-09-18 10:27

В Украине из-за непогоды обесточены более 200 населенных пунктов в 11 областях

2023-07-26 13:34

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В МВД заявили, что уже готов четкий план действий на случай длительных отключений света

2023-10-05 10:27

Транзит українського зерна піде через один з найбільших портів на Балтійському морі

2023-10-05 08:26

В Британии сделали новое заявление о военной поддержке Украины

2023-10-04 21:37

роССия хочет "заморозить" войну — Офис президента

2023-10-04 21:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В МВД заявили, что уже готов четкий план действий на случай длительных отключений света 2023-10-05 10:27
Транзит українського зерна піде через один з найбільших портів на Балтійському морі 2023-10-05 08:26
В Британии сделали новое заявление о военной поддержке Украины 2023-10-04 21:37
роССия хочет "заморозить" войну — Офис президента 2023-10-04 21:37