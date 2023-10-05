ВОЙНА В Украине В МВД заявили, что уже готов четкий план действий на случай длительных отключений света

2023-10-05 10:27

Опираясь на опыт прошлого года, Украина уже подготовила план действий на случай длительных отключений электроэнергии в стране, - сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Он уточнил, что под его руководством было проведено первое заседание Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения во время возможных отключений электроэнергии.

"Главная цель - своевременное реагирование на все чрезвычайные ситуации, которые будут происходить в стране", - отметил Клименко.

Клименко отметил, что мы заходим в сложный осенне-зимний период, к которому должны быть готовы во всех направлениях.

"Опираясь на опыт прошлого года, мы уже подготовили план действий в случае длительных отключений электроэнергии", - отметил он.



Он пояснил, что речь идет об усилении патрулирования групп полиции, обеспечении генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционировании "пунктов несокрушимости" и других.