ВОЙНА В Украине В ГУР рассказали подробности высадки десанта в Крыму: какие потери рф и Украины

2023-10-04 20:04

 

Украинские воины провели операцию диверсионно-разведывательного характера, отметили в разведке.

Временно оккупированный россиянами Крым снова оказался в центре внимания после того, как на его территорию высадились бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины. Был жестокий бой, российские захватчики понесли серьезные потери.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии "РБК-Украина" сообщил, что "к сожалению, есть потери и среди наших спецназовцев, но они не соразмерны с российскими".

Он добавил, что группы защитников нашего государства уже вернулись с задания. "Продолжаются мероприятия по деоккупации Крыма. Это была операция диверсионно-разведывательного характера. Она предусматривает определенные меры на территории и возвращение группы обратно", - сказал Юсов.
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4 октября стало известно, что бойцы ГУР Минобороны Украины на лодках добрались до Крыма, высадились на его территории и открыли огонь по российским захватчикам.

Стоит отметить, что 24 августа - в День Независимости Украины, украинским разведчикам удалось высадиться на территории мыса Тарханкут, который также находится на территории полуострова. Между нашими защитниками и противниками был бой.

На следующий день украинские воины провели еще одну спецоперацию в Крыму - был нанесен удар по вражеской 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота в селе Перевальное.

После того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину, Киев решил освободить полуостров силовым путем. Экс-сотрудник внешней разведки Комитета госбезопасности СССР Александр Зеленько говорил, что защитники Украины во время деоккупации Крыма не будут применять тактику выжженной земли.

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