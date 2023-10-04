ВОЙНА В Украине В Украине уже работает Е-реестр военнообязанных

2023-10-04 17:37

Реестр военнообязанных Оберіг уже функционирует и наполнен более чем на 90%, отметил глава Минцифры.

Единый электронный реестр военнообязанных Оберіг уже функционирует и постоянно наполняется информацией. Об этом в комментарии Эспрессо сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, Минцифры ожидает видения новой команды Министерства обороны Украины.

"Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования (защиты - ред.) к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, который не имеет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки сенситивной информации", - рассказал Федоров.

Он отметил, что электронный реестр военнообязанных Оберіг уже наполнен более чем на 90%. Однако есть вопросы сервисов на базе Оберіга и какими они будут.

Напомним, 18 сентября в Верховную Раду был подан законопроект №10062 о создании электронного реестра военнообязанных. Законопроект предусматривает передачу Министерству обороны данных о гражданах от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах.