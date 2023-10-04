ВОЙНА В Украине В Британии сделали новое заявление о военной поддержке Украины

2023-10-04 21:37

 

Союзники уверяют, что продолжат военную помощь Украине.

В Великобритании заверили, что страна будет работать с союзниками по НАТО и другими мировыми лидерами по обеспечению продления помощи Украине.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, передает Bloomberg.

Соответствующее заявление он сделал на фоне беспорядков в Конгрессе США после отставки Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей.

Шаппс обещает, что будет "работать вместе" с лидерами, в том числе на заседаниях НАТО и контактной группы по обороне Украины в ближайшие недели.
Что предшествовало

Третий по значимости чиновник Соединенных Штатов отправлен в отставку. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти уволен большинством в 216 голосов как республиканцев, так и демократов.

В администрации американского президента Джо Байдена пытаются заверить союзников в том, что военная помощь Украине будет продолжаться несмотря на значительное количество республиканцев, выступающих в Конгрессе против этого.

Пентагон для военной помощи в Украине сейчас имеет около 5,4 млрд дол. Этой суммы хватит примерно на шесть месяцев при таких объемах затрат, как сейчас.

subscriber subscriber

Еще по теме

"В Черном море идет серьезная битва": разведка Британии оценила последствия атак на ЧФ роССии

2023-09-26 16:48

ВВС Британии защищают суда в Черном море от рф

2023-09-09 13:30

Пентагон сделал новое заявление о контрнаступлении Украины

2023-08-30 20:48

Перед оккупантами встала сложная дилемма на Херсонщине: детали от разведки Британии

2023-07-19 20:48

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Британии сделали новое заявление о военной поддержке Украины

2023-10-04 21:37

роССия хочет "заморозить" войну — Офис президента

2023-10-04 21:37

В ГУР рассказали подробности высадки десанта в Крыму: какие потери рф и Украины

2023-10-04 20:04

роССия прибегла к новой тактике - "эластичной обороне", - NYT

2023-10-04 19:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Британии сделали новое заявление о военной поддержке Украины 2023-10-04 21:37
роССия хочет "заморозить" войну — Офис президента 2023-10-04 21:37
В ГУР рассказали подробности высадки десанта в Крыму: какие потери рф и Украины 2023-10-04 20:04
роССия прибегла к новой тактике - "эластичной обороне", - NYT 2023-10-04 19:15