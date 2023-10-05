ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский обратился к диссидентам рф с призывом "делать что-то конкретное"

2023-10-05 15:37

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским диссидентам и призвал их "делать что-то конкретное, чтобы изменить ситуацию". Об этом глава государства заявил в интервью Sky TG24.

По словам украинского лидера, присылать какие-либо сообщения на россию очень сложно.

"Очень сложно посылать сообщения на рф, создается впечатление, что люди, живущие на россии, ничего не хотят слышать. Мы должны были видеть людей на улицах за последние 30 лет, потому что лидер россии - это человек, который мог бы измениться", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что люди, противостоящие бункерному, должны "продолжать двигаться вперед".

"Другого выхода нет. Украина должна победить врага. Европа должна поддержать Украину во благо общих ценностей, а на россии люди должны сделать что-то конкретное, чтобы изменить ситуацию", - подчеркнул Зеленский.

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