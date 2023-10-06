ВОЙНА В Украине После деоккупации территорий радикального отношения к местным жителям не будет, - Данилов

2023-10-06 09:35

После освобождения временно оккупированных территорий радикального отношения Украины к их местным жителям не будет. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"То, что касается наших граждан, которые временно окупились на этих территориях (временно оккупированных - ред.), главное - это им сохранить свою жизнь, потому что они нам точно будут нужны для развития территорий, которая на сегодняшний день оккупирована", - сказал он.

По словам Данилова, любые издаваемые оккупантами цидули не имеют никакого значения.

"Даже если человек возьмет какую-то цидулу, мы потом будем разбираться при каких обстоятельствах и для чего это было сделано. Поверьте, не будет радикализма, как некоторые начинают пугать, что придут какие-то "фашисты" и будут разбираться", - объяснил секретарь СНБО.

 

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