ВОЙНА В Украине США могут передать Польше "Железный купол" в обмен на ее Patriot для Украины, - Politico

2023-10-07 14:30

 

Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант трехстороннего обмена системами ПВО между НАТО, Польшей и Украиной.

Об этом сообщает Politico.

Речь идет о том, что Польша как союзник НАТО получит американские системы "Железный купол", а часть своих Patriot передаст Украине.

Данный вопрос поднялся после того, как Израиль отклонил просьбу Вашингтона и Киева послать "Железный купол" - высокоэффективную противоракетную, противоминометную и противоартиллерийскую систему непосредственно в Украину.

Передвижная всепогодная система противовоздушной обороны разработана израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems.

Система "Железный купол" способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам. При этом с 2015 года система получила возможность уничтожать подвижные беспилотники.

Кроме того, система способна поражать самолеты на высоте до 10 км.

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