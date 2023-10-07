США могут передать Польше "Железный купол" в обмен на ее Patriot для Украины, - Politico

Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант трехстороннего обмена системами ПВО между НАТО, Польшей и Украиной.
Об этом сообщает Politico.
Речь идет о том, что Польша как союзник НАТО получит американские системы "Железный купол", а часть своих Patriot передаст Украине.
Данный вопрос поднялся после того, как Израиль отклонил просьбу Вашингтона и Киева послать "Железный купол" - высокоэффективную противоракетную, противоминометную и противоартиллерийскую систему непосредственно в Украину.
Передвижная всепогодная система противовоздушной обороны разработана израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems.
Система "Железный купол" способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам. При этом с 2015 года система получила возможность уничтожать подвижные беспилотники.
Кроме того, система способна поражать самолеты на высоте до 10 км.