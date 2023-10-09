ВОЙНА В Украине Эта осень может стать рекордной по количеству применений дронов-камикадзе

2023-10-09 12:28

Осень и зима могут стать рекордными по количеству дронов-камикадзе, которые рашисты применят против Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Против дронов бороться нужно, потому что эта осень/зима будут рекордными по количеству применений летательных беспилотных аппаратов Шахед", - сказал он.

Игнат напомнил, что только за прошлый месяц московия применила против Украины более 500 беспилотников.

"За шесть месяцев прошлого отопительного сезона было использовано против Украины более 1000 "Шахедов". А мы уже имеем 500 только за один месяц", - подчеркнул спикер.

Напомним, в ВСУ прогнозируют, что этой осенью и зимой во время своих атак враги, скорее всего, будут применять тактику смешанных ударов ракетами и ударными беспилотниками.

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